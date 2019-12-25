Внука пенсионерки из Петербурга задержали по подозрению в краже 1 млн рублей

Потерпевшая обратилась в полицию 10 мая.

Пенсионерка подозревает внука в краже у нее миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Жительница Выборгского района 1935-го года рождения полагает, что деньги тайно похитил ее родственник 1986-го года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Мужчину доставили в отделение полиции для проведения процессуальных действий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в парадной на проспекте Кима 9 мая ограбили 98-летнего ветерана.

Фото: Piter.TV