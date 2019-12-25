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Внука пенсионерки из Петербурга задержали по подозрению в краже 1 млн рублей
Сегодня, 10:01
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nadezhda_sib

Внука пенсионерки из Петербурга задержали по подозрению в краже 1 млн рублей

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Потерпевшая обратилась в полицию 10 мая.

Пенсионерка подозревает внука в краже у нее миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Жительница Выборгского района 1935-го года рождения полагает, что деньги тайно похитил ее родственник 1986-го года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". 

Мужчину доставили в отделение полиции для проведения процессуальных действий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в парадной на проспекте Кима 9 мая ограбили 98-летнего ветерана. 

Фото: Piter.TV

Теги: внук, кража, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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