В парадной на проспекте Кима 9 мая ограбили 98-летнего ветерана

Незнакомец похитил цепочку с крестиком из метала желтого цвета. Сумма материального ущерба составила 100 000 рублей.

У ветерана войны силой сорвали золотую цепочку и крест с шеи. Сразу после праздничного салюта 9 мая, в собственной парадной на проспекте Кима. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 9 мая обратился 98-летний ветеран, который сообщил, что в этот день в 22:30 в подъезде дома 28 по проспекту Кима малознакомый, применив физическую силу, похитил цепочку с крестиком из метала желтого цвета и с места происшествия скрылся. Сумма материального ущерба составила 100 000 рублей.

На вид злоумышленнику 30-40 лет, рост 180 сантиметров, нормального телосложения, был одет в темно-серую куртку. Возбуждено уголовное дело.

В начале мая вор-рецидивист ограбил узницу концлагеря в Петербурге.

Фото: Piter.tv