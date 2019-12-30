Серьёзных травм никто не получил, но участники аварии на долгое время заблокировали трамвайные пути.

В пятницу, 24 января, в Адмиралтейском районе внедорожник с легковушкой не поделили перекрёсток. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Авария произошла на пересечении Старо-Петергофского и Рижского проспектов.

"Серьёзных травм никто не получил", —сообщает корреспондент Piter.TV

Отмечается, что участники аварии на долгое время заблокировали трамвайные пути.

Ранее мы сообщали о том, что у директора петербургской школы с помощью лома забрали кошелек.

Видео:Piter.TV