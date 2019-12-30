В пятницу, 24 января, в Адмиралтейском районе внедорожник с легковушкой не поделили перекрёсток. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Авария произошла на пересечении Старо-Петергофского и Рижского проспектов.
"Серьёзных травм никто не получил",
—сообщает корреспондент Piter.TV
Отмечается, что участники аварии на долгое время заблокировали трамвайные пути.
Ранее мы сообщали о том, что у директора петербургской школы с помощью лома забрали кошелек.
Видео:Piter.TV
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