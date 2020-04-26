В Адмиралтейском районе отмоют более 700 фасадов домов

Работу распределят между всеми ведомствами.

В воскресенье, 26 апреля, стало известно, что в Адмиралтейском районе Северной столицы запланировали помыть более 700 фасадов домов. Также их дополнительно обработают дезинфицирующими средствами. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Распределят работу между всеми ведомствами сразу, ведь дезинфекция (из-за распространения коронавируса) будет проводиться во всем городе. Факт того, что из-за самоизоляции петербуржцы не смогут принять участие в уборке однозначно усложнит положение.

Также проблемой могут стать припаркованные во дворах машины, ведь раньше владельцы автомобилей каждый день уезжали на работу, освобождая территорию.

Ранее мы писали, что тысячи кубометров мусора собрали вдоль трасс в Ленобласти и Петербурге.

Фото: Pixabay