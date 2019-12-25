Тысячи кубометров мусора собрали вдоль трасс в Ленобласти и Петербурге

Такие работы производятся ежегодно в марте-апреле.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в Ленобласти и Петербурге убрали весь мусор вдоль трасс. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Соответствующая уборка по-традиции проводится ежегодно в марте-апреле. Специалисты чистят полосы отвода, убирают мусор с полос безопасности и разделительных полос. Отмечается, что самой грязной трассой в Петербурге и Ленобласти оказалась Кольцевая автодорога.

Специалисты вывезли с дорог Северной столицы и Ленобласти 28 тысяч кубометров мусора.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Маршала Жукова и Стачек прорвало трубу с кипятком.

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