На перекрестке Маршала Жукова и Стачек прорвало трубу с кипятком

Специалисты аварийных служб устраняют последствия прорыва.

В ночь на вторник, 21 апреля, водители сообщили о сильном парении на перекрестке проспектов Стачек и Маршала Жукова в Петербурге. Оказалось, что в данном месте прорвало трубу с горячей водой.

Водители обратили внимание, что вытекшая вода растеклась по дороге и образовала много пара. Сотрудники аварийных служб уже прибыли на место происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что очевидцы рассказали Piter.tv о пожаре в доме №61 по Среднему проспекту Васильевского острова. По словам местных жителей, в ночь на 21 апреля на последнем этаже шестиэтажного дома произошло возгорание, из-за чего на всю округу были слышны сильные хлопки. Пламя было видно из трех окон.

Фото, видео: Piter.tv