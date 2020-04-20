На Васильевском острове загорелась квартира в многоэтаэжке

Местные жители услышали множество хлопков из дома напротив в ночь на 21 апреля.

В ночь на вторник, 21 апреля, очевидцы рассказали Piter.tv о пожаре в доме №61 по Среднему проспекту Васильевского острова. По словам местных жителей, на последнем этаже шестиэтажного дома произошло возгорание, из-за чего на всю округу были слышны сильные хлопки. Пламя было видно из трех окон.

На месте происшествия появились экстренные службы – МЧС, скорая и служба "ПетербургГаз". По предварительной информации, помощь медиков потребовалась одному человеку. Предполагается, что в квартире могли загореться канистры с бензином, несколько емкостей были обнаружены на месте происшествия.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 23:39 часов 20 апреля. В двухкомнатной квартире выгорела обстановка на площади в 34 квадратных метра. В 00:19 следующего дня пожар был локализован.

Ранее мы сообщали о том, что вечером 20-го апреля в Петербурге начался онлайн-митинг. Изначально сообщения в "Яндекс.Навигаторе" стали появляться около правительства города и на Дворцовой площади, а затем — по всему городу.

Видео: Piter.tv