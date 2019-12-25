В Адмиралтейском районе поймали вандала, рисовавшего граффити на фасаде здания

Хулигана заметил прохожий.

В ночь на четверг, 12 ноября, в Адмиралтейском районе задержали петербуржца, который решил разрисовать фасад одного из зданий по улице Егорова.

Около двух ночи злоумышленника, который пытался нарисовать что-то красной красной из баллончика, увидел прохожий. Он сообщил в полицию, и через несколько минут на место прибыли росгвардейцы. Вандала передали сотрудникам 2-го отдела полиции. По факту проводится проверка.

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Фото: Piter.TV