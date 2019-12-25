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В Адмиралтейском районе поймали вандала, рисовавшего граффити на фасаде здания
Сегодня, 18:24
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smirenny

В Адмиралтейском районе поймали вандала, рисовавшего граффити на фасаде здания

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Хулигана заметил прохожий.

В ночь на четверг, 12 ноября, в Адмиралтейском районе задержали петербуржца, который решил разрисовать фасад одного из зданий по улице Егорова. 

Около двух ночи злоумышленника, который пытался нарисовать что-то красной красной из баллончика, увидел прохожий.  Он сообщил в полицию, и через несколько минут на место прибыли росгвардейцы. Вандала передали сотрудникам 2-го отдела полиции. По факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Смольном уточнили порядок награждения почетным знаком "За заботу о красоте города".

Фото: Piter.TV

Теги: вандализм, граффити
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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