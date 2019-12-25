В Смольном уточнили порядок награждения почетным знаком "За заботу о красоте города"

Губернатор подписал соответствующее постановление.

В Смольном уточнили порядок награждения горожан почетным знаком "За заботу о красоте города". Соответствующее постановление 7 ноября подписал губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что к представляющимся к награде гражданам устанавливаются некоторые требования, а также в постановлении описывают сам знак и документы к нему. Уделяется внимание еще и порядку ношения почетного знака и процедуре выдачи дубликата награды.

Постановление "О награде Правительства Санкт-Петербурга – почетном знаке "За заботу о красоте города" разработали в городе в 2004 году и обновили в соответствии с законом Петербурга от июня 2019 года.

Ранее мы писали, что за весь в год в Смольный поступило только одно заявление на легальное граффити.

Фото: Piter.TV