Кроме того, компенсацию получат те горожане, чье жилье попало в зону действия взрывной волны.

В Смольном утвердили меры социальной поддержки для собственников и арендаторов жилья, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Соответствующий проект постановления был размещен на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы.

Речь идет о финансировании за счет средств бюджета Петербурга расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта и оплатой коммунальных услуг. Кроме того, компенсацию получат те горожане, чье жилье попало в зону действия взрывной волны.

Так, выплаты предлагается поделить на два вида – единовременную и дополнительную. Первая касается капитального ремонта, а вторая – оплаты жилья и коммунальных услуг в пострадавших квартирах. Решение о проведении работ будет утверждать межведомственная комиссия, а районная администрация ответит за одобрение или отклонение заявки на предоставление социальной поддержки.

Ранее на Piter.TV: информация о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА на Петербург отсутствует у МИД РФ.

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