На улице Егорова нашли маленькую девочку на самокате

Ребенка доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова.

Вечером 20 февраля в полицию Петербурга обратились 57-летняя женщина и 31-летний мужчина. Они заявили о маленькой девочке, которая катается на желтом самокате возле дома №18 на улице Егорова без сопровождения взрослых. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, девочку зовут Мадина и ей пять лет. "Потеряшку" отправили в Детскую больницу № 5 имени Филатова. Сейчас полицейские ищут родителей ребенка.

Ранее мы писали, что пропавшая 14-летняя петербурженка могла уехать в путешествие автостопом.

Фото: pixabay.com