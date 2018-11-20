Пропавшая 14-летняя петербурженка могла уехать в путешествие автостопом

По предположениям, девочка могла отправиться в поездку из-за романтических отношений.

Пропавшая петербургская девушка по имени Арина, которую разыскивают городские поисковики, могла уехать в путешествие автостопом. Об этом изданию "Петербургский дневник" сообщили представители пресс-службы детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

По данным уполномоченного по правам несовершеннолетних, родители и волонтеры пытаются обнаружить 14-летнюю школьницу через социальные сети.

Есть предположение, что она путешествует автостопом, а из дома ее увела любовь. В 13‑15 лет случаются такие уходы. Ведь еще в Древней Греции взрослые ворчали, что молодежь неблагодарна и невоспитанна. Каждый новый век такое повторяется. Трудно создать такие условия, чтобы подростка абсолютно все устраивало. Но надо к этому стремиться прокомментировала Светлана Агапитова

Напомним, что юную жительницу Северной столицы разыскивают с 31 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что пострадавшей при обвале строительных лесов петербурженке изготовили специальный корсет.

Фото: Piter.tv