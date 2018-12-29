Пострадавшей при обвале строительных лесов петербурженке изготовили специальный корсет

С его помощью 16-летняя Диана Савенкова может сидеть и стоять.

Школьнице Диане Савенковой, которая продолжает проходить курс реабилитации в сестрорецкой больнице, изготовили специальный корсет. С его помощью 16-летняя девушка теперь может сидеть и стоять. К слову, еще пару месяцев назад эти, казалось бы, простые действия были немыслимы. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как рассказала мама девушки Людмила Савенкова, в настоящее время врачи делают все возможное и невозможное для того, чтобы поставить пациентку на ноги. Медики применяют самые передовые технологии. Например, в начале 2019 года Диана начала заниматься на тренажере Lokomat швейцарской компании Hokoma. Это специальный роботизированный комплекс, который помогает школьнице научиться заново ходить. Совсем недавно для девушки изготовили специальный корсет.

Сейчас Диана одевает этот корсет лишь периодически, но после операции будет использовать его чаще. Основная задача этого приспособления – удержать позвоночник и предотвратить его деформацию. Людмила Савенкова

Напомним, 21 августа 2018 года у арки Главного штаба Эрмитажа обрушились строительные леса. Девушка оказалась под завалами и получила перелом позвоночника и ушиб спинного мозга. С тех пор Диана перенесла несколько операций. Совсем скоро ей предстоит очередное хирургическое вмешательство.

Ранее мы писали, что петербуржцы собрали около 250 тысяч на лечение девочки, на которую упали леса.

Фото: "Петербургский дневник"