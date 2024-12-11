В школе на улице Моисеенко девочка сломала позвоночник

Пострадавшая была госпитализирована в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса.

В петербургской школе девочка получила серьезные травмы, упав на ступеньках лестницы. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 4 февраля в травмпункт Центрального района обратилась 13-летняя горожанка. Ей диагностировали компрессионный перелом двух грудных позвонков. Пострадавшая была госпитализирована в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса.

Предварительно, школьница в учебном учреждении на улице Моисеенко поскользнулась и упала на спину.

Ранее мы рассказывали о том, что на игре в Петербурге юный футболист получил перелом позвоночника.

Фото: Piter.TV