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В школе на улице Моисеенко девочка сломала позвоночник
Сегодня, 14:44
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В школе на улице Моисеенко девочка сломала позвоночник

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Пострадавшая была госпитализирована в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса.

В петербургской школе девочка получила серьезные травмы, упав на ступеньках лестницы. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 4 февраля в травмпункт Центрального района обратилась 13-летняя горожанка. Ей диагностировали компрессионный перелом двух грудных позвонков. Пострадавшая была госпитализирована в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса. 

Предварительно, школьница в учебном учреждении на улице Моисеенко поскользнулась и упала на спину.

Ранее мы рассказывали о том, что на игре в Петербурге юный футболист получил перелом позвоночника. 

Фото: Piter.TV 

Теги: перелом позвоночника, улица моисеенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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