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На игре в Петербурге юный футболист получил перелом позвоночника
Сегодня, 16:43
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На игре в Петербурге юный футболист получил перелом позвоночника

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Его сбил с ног спортсмен из команды соперников.

Во время игры в Петербурге 12-летний футболист сломал позвоночник, стало известно АН "Оперативное прикрытие" 4 февраля. 

Предварительно, ребенок получил травмы еще 26 января на стадионе "Звезда". Его сбил с ног спортсмен из команды соперников. Пострадавший несколько дней терпел опоясывающую боль, онемение кожи живота, а также расстройства желудка и кишечника. 

Мальчика госпитализировали в больницу 2 февраля, у него зафиксировали перелом девятого грудного позвонка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в смертельном ДТП на Обводном канале пострадал основатель бренда одежды. 

Фото: Piter.TV 

Теги: спортивная травма, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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