На игре в Петербурге юный футболист получил перелом позвоночника

Его сбил с ног спортсмен из команды соперников.

Во время игры в Петербурге 12-летний футболист сломал позвоночник, стало известно АН "Оперативное прикрытие" 4 февраля.

Предварительно, ребенок получил травмы еще 26 января на стадионе "Звезда". Его сбил с ног спортсмен из команды соперников. Пострадавший несколько дней терпел опоясывающую боль, онемение кожи живота, а также расстройства желудка и кишечника.

Мальчика госпитализировали в больницу 2 февраля, у него зафиксировали перелом девятого грудного позвонка.

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Фото: Piter.TV