Правоохранители задержали подозреваемого в краже денег, зарядки и дисконтных карт на Витебском проспекте

Злоумышленник избил потерпевшего, затем отобрал сумку.

Молодой человек напал на гендиректора петербургской компании на Витебском проспекте. Пострадавший обратился в полицию, подозреваемого задержали. Подробности Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Мужчина обратился с заявлением в полицию 13 июня. Он сообщил о том, что около 4 часов ночи у дома №16 по Витебскому проспекту неизвестный избил его и отобрал сумку с деньгами, зарядкой от мобильной телефона, электронной сигаретой, банковскими картами и дисконтными картами различных магазинов, после чего скрылся. Ущерб составил 8 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

На следующий день, 14 июня, правоохранители задержали и доставили в полицию подозреваемого. Им оказался неработающий уроженец республики Таджикистан 2001-го года рождения. Предполагаемого злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали около десятка человек за инсценировку боя во время пандемии.

Фото: Piter.TV