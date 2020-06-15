В Петербурге задержали около десятка человек за инсценировку боя во время пандемии

Один из нарушителей режима приглашал на шоу, рассылая приглашения на YouTube.

В воскресенье, 14 июня, в полицию Петербурга сообщили о нарушении режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса. Стражам порядка стало известно о массовом скоплении людей в Галерной гавани (Шкиперский проток). Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Участники шоу установили на воде деревянный плот. На нем собрались около 50 человек для инсценировки рукопашного боя. Полицейские задержали и доставили в отдел девять человек. Остальные нарушители скрылись с места происшествия.

В отношении задержанных составили административные протоколы, их допросили. Оказалось, что один из участников приглашал на шоу, рассылая приглашения на YouTube.

Ранее мы писали, что торговые центры в Петербурге откроют лишь в конце июля.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти