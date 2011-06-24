В Адмиралтейском и Московском районах специалисты проведут гидравлические испытания

Теплоэнергетики проведут мониторинг труб.

Сегодня, 18 мая, теплоэнергетики проведут мониторинг труб. Они проверят их на прочность и плотность. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Гидравлические испытания планируют провести в Адмиралтейском и Московском районах. Отметим, что максимальная температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 градусов. Работы проводятся с целью дальнейшего планирования капитального ремонта труб на территориальных участках города.

Ранее на Piter.tv: прорыв трубы на Афонской произошел из-за гидравлических испытаний.

Фото: Piter.tv