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В Адмиралтейском и Московском районах специалисты проведут гидравлические испытания
Сегодня, 11:08
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В Адмиралтейском и Московском районах специалисты проведут гидравлические испытания

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Теплоэнергетики проведут мониторинг труб.

Сегодня, 18 мая, теплоэнергетики проведут мониторинг труб. Они проверят их на прочность и плотность. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Гидравлические испытания планируют провести в Адмиралтейском и Московском районах. Отметим, что максимальная температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 градусов. Работы проводятся с целью дальнейшего планирования капитального ремонта труб на территориальных участках города. 

Ранее на Piter.tv: прорыв трубы на Афонской произошел из-за гидравлических испытаний.

Фото: Piter.tv

 

Теги: гидравлические испытания, плотность и прочность труб, теплосети
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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