Прорыв трубы на Афонской произошел из-за гидравлических испытаний

Изношенный участок дал течь.

На Афонской прорвало трубу из-за гидравлических испытаний. Об этом во вторник, 17 мая, рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Трубу проврало у дома №6 на Афонской улице. Изношенный участок дал течь. Специалисты уже локализовали вытекание. Сообщается, что дефект устранят после завершения всех процедур в рамках тестирования труб на прочность.

Напомним, что с 17 мая теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям. Специалисты начнут с Красногвардейского района. В этот же день они проверят трубы в Красносельском, Приморском и Невском районах. До 20 мая будут испытаны сети Московского, Калининского и Выборгского районов.

Ранее мы писали, что "Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга. Испытания пройдут завтра, 18 мая.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб