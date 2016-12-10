"Теплосеть" проведет испытания в двух районах Петербурга

Испытания пройдут завтра, 18 мая.

В среду, 18 мая, в Адмиралтейском и Московском районах Петербурга пройдут испытания теплосети, сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть". Испытания необходимы для подготовки к следующему отопительному сезону.

Так, испытания затронут улицы 1-12-я Красноармейские, Парфёновскую, Красуцкого, Малую Митрофаньевскую, Егорова, Садовую, Среднюю Подьяческую, Большую Подьяческую и Малую Подьяческую. А также Измайловский, Троицкий, Вознесенский проспекты и проспект Римского-Корсакова. Кроме того, испытания проведут на Советском, Державинском, Красноградском и Бойцова переулках, на набережных Обводного канала и реки Фонтанки, Митрофаньевском шоссе и площади Балтийского вокзала.

Что касается Московского района, то в зону испытания вошли Кубинская, Варшавская, Кузнецовская, Бассейная, Красопутиловская улицы, Московский и Ленинский проспекты, Митрофаньевское шоссе и Студгородок.

Петербуржцев просят быть внимательными и осторожными.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" / Вконтакте