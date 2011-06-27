В Ачинске завели дело после избиения 13-летнего металлической ложкой для обуви

Мужчина напал на подростка, который вместе с друзьями отдыхали в подъезде.

На территории города Ачинска Красноярского края возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве заметили, что речь идет о хулиганстве, совершенном с применением насилия (по пункту "А" части 1 статьи 213 УК РФ). В МВД уточнили, что по факту произошедшего ведется проверка.

В дежурную часть МО МВД России "Ачинский" поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении мальчика 2012 г. р. с телесными повреждениями. Ему была оказана помощь, после чего его отпустили домой. сообщение от прес-сслужбы МВД по региону

Ранее в полицию с заявлением обратилась мать пострадавшего мальчика. Местная жительница рассказала правоохранителям о том, что ее сын вместе с друзьями находились в подъезде многоквартирного жилого дома. Там они увидели ранее неизвестного им мужчину. Россиянин реши л прогнать несовершеннолетних, после чего взял металлическую ложку для обуви и, догнав одного из ребят, начал наносить по мальчику удары.

Фото: МВД Медиа