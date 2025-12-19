  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:48
59
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией

0 0

Переговоры между Россией, Украиной и США должны пройти 4 и 5 февраля.

В Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет приземлился в аэропорту столицы ОАЭ в ночь на 4 февраля. Российская делегация прибыла в Абу-Даби, где должен пройти новый раунд переговоров по Украине.

Отметим, что в переговорах примут участие делегации от России, Украины и США. Состав российской делегации возглавит начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков. Переговоры должны пройти 4 и 5 февраля. На также ожидается присутствие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры в Абу-Даби перенесли.

Видео: Telegram / ТАСС

Теги: абу-даби, делегация, переговоры, самолет
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии