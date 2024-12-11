МВД республики рассказало о продолжении расследования.

На территории Абхазии задержаны десять человек, которые правоохранительные органы считают причастными к нападению на избирательный участок в поселке Цандрыпш Гагрского района. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции в республике. В сообщении иностранного государства говорится о том, что продолжается расследование преступления, которое произошло в день голосования за нового президента, состоявшееся 1 марта 2025 года. В тот день преступники открыли стрельбу, перевернули урну с бюллетенями. Пытаясь скрыться, злоумышленнки не реагировали на законные требования инспеткоров ДПС остановиться и совершили противоправные действия, направленные на угрозу жизни и здоровью сотрудников поста "Мюссера".

Также сотрудниками изъято оружие, принадлежавшее преступникам, в том числе автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к нему пресс-служба МВД по республике

Ранее правоохранители задержали еще троих открывших стрельбу на участке для голосования.

СК возбудил дело из-за разжигания ненависти к россиянам в Абхазии.

Фото и видео: Следственный комитет России