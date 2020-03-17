В АКОРТ сообщили о ситуации на продовольственном рынке России

Запасов продуктов и товаров хватит на 8 недель.

В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили о ситуации на продовольственном рынке России. Запасов продуктов питания в местных магазинов хватит на восемь недель. Об этом "Известиям" рассказал пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко.

При этом российские эксперты отмечают, что запасы регулярно пополняются. Сейчас ритейлеры фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию. Производители считают, что ажиотаж в РФ носит временный характер. Они готовы удовлетворить повышенный спрос покупателей и торговых сетей. Торговые точки занимаются бесперебойной доставкой товаров. В небольших заведениях хранение запасов ограничено из-за маленьких складских помещений.

В "Ленте" рассказали, что компании увеличила количество уборок и начала проводить дезинфекцию продуктовых тележек и поверхностей. Также регулярно у сотрудников магазинов изменяется температура. В "Магните" рассказали, что спрос вырос на товары первой необходимости. Однако эксперты не видят значительной нехватки отдельных видов продукции.

Ранее в Петербурге коронавирус обрушил интернет-доставку на продукты.

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