В 47-ом регионе выбирают лучшего Ленинградского домоседа

Финалисты оцениваются по пятибалльной шкале.

Сегодня, 8 апреля, в Доме правительства Ленобласти прошел отбор лучших работ конкурса #ЛенинградскийДомосед. Информация об этом появилась в сообществе "Ленинградская область" во ВКонтакте.

Члены жюри оценили публикации жителей региона по пятибалльной шкале. Наполним, что участники конкурса, который утвердил губернатор Александр Дрозденко, должны были придумать оригинальные способы провести время дома во время самоизоляции и выложить видео или фотографии в социальные сети.

В общей сложности на суд жюри прислали три тысячи публикаций с хэштегом #ЛенинградскийДомосед. Коллегия уже отобрала 120 лучших участников, а к концу голосования их останется всего 30. Финалистов распределят по трем номинациям.

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Фото: ВКонтакте / lenobl