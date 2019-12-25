В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ. Увеличение количества пациентов наблюдается также в 9 центральных городах субъектов РФ. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.
Чаще всего болеют дети и подростки от 7 до 14 лет. Наибольшее распространение по стране из вирусов гриппа получает вирус В. От данной инфекции привились более 73,95 млн россиян (50,5% населения).
Ранее Piter.tv писал о том, что за прошлую неделю ОРВИ заболели 58 тыс. петербуржцев.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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