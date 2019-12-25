Чаще всего болезнь возникает из-за распространения вируса В.

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ. Увеличение количества пациентов наблюдается также в 9 центральных городах субъектов РФ. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

Чаще всего болеют дети и подростки от 7 до 14 лет. Наибольшее распространение по стране из вирусов гриппа получает вирус В. От данной инфекции привились более 73,95 млн россиян (50,5% населения).

Ранее Piter.tv писал о том, что за прошлую неделю ОРВИ заболели 58 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/