В 2GIS заработали новые станции "фиолетовой ветки" петербургского метро

На этот раз именно мобильная карта разочаровала горожан.

12 сентября пользователи сети обнаружили сюрприз от одного из самых популярных приложений-навигаторов. 2GIS открыл для петербуржцев новые станции метро "Дунайская", "Проспект славы" и "Шушары". В описаниях к объектам стоит время работы: все три станции, считает карта, работают "Ежедневно 05:00–01:00". На момент подготовки и публикации этого материала в описании каждой станции был статус "Открыто".

Новички фиолетовой ветки "встречают" пассажиров несмотря на запрет запуска эксплуатации станций петербургскими властями. Некоторым доверчивым горожанам сегодня не повезло – их встретила закрытая дверь метро. Пользователь Твиттера Николай Колесников пожаловался на карту за дезориентирование:

"В итоге понаделялся на Вас (2GIS, прим. Piter.tv) и поцеловал лбом закрытую дверь".

Сами разработчики, видимо, еще не поняли своей ошибки: и в мобильной, и в онлайн-версии карты все станции по-прежнему ждут пассажиров до 01.00.

Ранее мы собрали всю информацию о станциях Фрунзенского радиуса.

Фото: 2GIS