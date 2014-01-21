В 24 водоемах Петербурга по-прежнему не рекомендуют купаться

На сегодняшний день отобрано 524 пробы воды.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора не рекомендуют купаться в акваториях на 24 пляжах в пределах города. Мониторинг качества воды до сих пор ведется, на сегодня отобрано 524 пробы воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все пляжи, конкретно пляж "Взрослый" и "Детский", пляж Ольгинского водоема, Верхнего Суздальского озера, Среднего Суздальского озера, Нижнего Суздальского озера, озеро Безымянное, Колонистский пруд, озеро Разлив – пляжи "Офицерский", "Белая Гора", "Северный", "Зеленая Гора", "Новый", Финского залива – пляжи "Кронштадтский", "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Дюны", "Белые ночи", "Сестрорецкий", "Морские Дубки" не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Купаться и пить воду из таких водоемов, которые не отвечают нормативам, может грозить заражением острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Накануне в Ленобласти обновили список мест, пригодных для купания.

Фото: Piter.tv