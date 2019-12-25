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В Ленобласти обновили список мест, пригодных для купания
Сегодня, 15:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти обновили список мест, пригодных для купания

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В список вошел 31 пляж.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области предоставил перечень пляжей, условия на которых предполагают безопасное купание в сочетании с простыми правилами поведения. 

На популярных берегах, не признанных МЧС и Роспотребнадзором безопасными для купания, в этом году дежурят специалисты Аварийно-спасательной службы Ленинградской области (АСС). Они  информируют отдыхающих, что в данном месте надо быть осторожнее, напоминают о правилах безопасного поведения в воде, оказывают при необходимости первую помощь.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти 

Теги: купание, пляжи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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