В 2030 году петербуржцам будут доступны 90% госуслуг в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В первую очередь цифровая трансформация коснется сфер здравоохранения, образования, предоставления государственных услуг, а также науку, развитие городской среды, транспорт, логистику, государственное управление, социальную сферу, туризм, культуру, строительство, промышленность, физкультуру и спорт.
Сегодня в городе в электронном виде доступны 53% социально значимых услуг. К 2024 году этот показатель должен быть доведен до 95%. Также в 2024 году петербуржцы смогут получить 90% госуслуг в электронном виде.
В этом году Смольный уделят внимание цифровизации стационаров и модернизации поликлиник. В 2022 году Петербург завершит перевод медицины на цифровой формат.
Фото: pexels.com
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