В 2026 году на капитальный ремонт могут закрыть станцию "Площадь Восстания"

Речь идет о вестибюле, который выходит на Московский вокзал и Лиговский проспект.

Стало известно, что метрополитен Петербурга планирует закрыть станцию "Площадь Восстания" на капитальный ремонт в 2026-2027 годах. Об этом пишет "Фонтанка" 17 февраля со ссылкой на отправленное письмо в Дирекцию транспортного строительства.

Речь идет о вестибюле, который выходит на Московский вокзал и Лиговский проспект. При этом первый вестибюль, на пересечении улицы Восстания и Невского проспекта, реконструировать могут в 2029-2030 годах.

Ранее ремонт станции метро "Пионерская" завершат осенью 2023 года. Станция работает в штатном режиме.

Фото: Piter.tv

