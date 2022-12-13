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В 2026 году на капитальный ремонт могут закрыть станцию "Площадь Восстания"
Сегодня, 21:22
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В 2026 году на капитальный ремонт могут закрыть станцию "Площадь Восстания"

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Речь идет о вестибюле, который выходит на Московский вокзал и Лиговский проспект.

Стало известно, что метрополитен Петербурга планирует закрыть станцию "Площадь Восстания" на капитальный ремонт в 2026-2027 годах. Об этом пишет "Фонтанка" 17 февраля со ссылкой на отправленное письмо в Дирекцию транспортного строительства.

Речь идет о вестибюле, который выходит на Московский вокзал и Лиговский проспект. При этом первый вестибюль, на пересечении улицы Восстания и Невского проспекта, реконструировать могут в 2029-2030 годах.

Ранее ремонт станции метро "Пионерская" завершат осенью 2023 года. Станция работает в штатном режиме. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: вестибюль, лиговский проспект, московский вокзал, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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