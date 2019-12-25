В 2024 году завершится строительство завода "Амкодор" в Ленобласти

Гатчинский район Ленинградской области ожидает завершение строительства нового завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники от белорусского холдинга "Амкодор".

В 2024 году планируется завершить строительство нового предприятия по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники в Ленобласти. Проект реализуется белорусским холдингом "Амкодор" и станет значимым шагом в укреплении сотрудничества между странами. Об этом рассказали на ярмарке "Агрорусь-2023".

По словам председателя регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, Олега Малащенко, в настоящее время новый завод уже спроектирован.

Планы на строительство данного предприятия были заложены еще в 2021 году на ярмарке "Агрорусь". На этом мероприятии было подписано соглашение между правительством Ленинградской области, администрацией Гатчинского муниципального района и белорусской компанией "Амкодор" о социально-экономическом сотрудничестве.

Инвестиции в реализацию данного амбициозного проекта оцениваются в порядке 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области построят тепличный комплекс за почти 5 млрд рублей.

Фото: ВКонтакте / "Агрорусь-2023"