В Ленинградской области построят тепличный комплекс за почти 5 млрд рублей

Компания "Дары Природы" намерена вложить 4,9 миллиарда рублей в развертывание тепличного комплекса в Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно на форуме "Агрорусь-2023".
Соглашение было заключено между генеральным директором компании Денисом Будановым и председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко.
Проект планируется завершить к концу 2023 года. Площадь тепличного комплекса составит 11,5 гектара, а для его обслуживания потребуется штат из 80 сотрудников. Продукция в виде овощей, выращенных в этом комплексе, будет поставляться на рынки Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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