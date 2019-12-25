В Ленинградской области построят тепличный комплекс за почти 5 млрд рублей

На форуме "Агрорусь-2023" стало известно о том, что компания "Дары Природы" собирается построить в Ленобласти теплицы, продукция из которых появится на полках области и Петербурга.

Компания "Дары Природы" намерена вложить 4,9 миллиарда рублей в развертывание тепличного комплекса в Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно на форуме "Агрорусь-2023".

Соглашение было заключено между генеральным директором компании Денисом Будановым и председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко.

Проект планируется завершить к концу 2023 года. Площадь тепличного комплекса составит 11,5 гектара, а для его обслуживания потребуется штат из 80 сотрудников. Продукция в виде овощей, выращенных в этом комплексе, будет поставляться на рынки Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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