На Выборгский судостроительный завод приехал Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

На территории Выборгского судостроительного завода важное событие: началась рабочая встреча, которая собрала высокопоставленных гостей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
Среди участников мероприятия – Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Это важное событие сигнализирует о значимости и приоритетности судостроительной отрасли и развитии региона.
Ранее сообщалось, что на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург" возведут три завода.
Видео: администрация Ленинградской области
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