На Выборгский судостроительный завод приехал Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

На территории Выборгского судостроительного завода проходит встреча с участием высокопоставленных лиц.

На территории Выборгского судостроительного завода важное событие: началась рабочая встреча, которая собрала высокопоставленных гостей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Среди участников мероприятия – Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Это важное событие сигнализирует о значимости и приоритетности судостроительной отрасли и развитии региона.

Ранее сообщалось, что на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург" возведут три завода.

Видео: администрация Ленинградской области