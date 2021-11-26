На территории ОЭЗ "Санкт-Петербург" возведут три завода

В Особой экономической зоне "Санкт-Петербург" появятся три новых проекта. Инвестиции составят порядка 4 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Смольного.
"Пантес МТ" возведет завод по разработке и производству электроники. Организуют более 350 рабочих мест. Компания "Полекс-Фарм" займется проектом по выпуску дженериков и инновационных препаратов. Работать смогут 142 специалиста. "Семаргл" построит предприятие, где будут производить автоматизированные складские, подъемно-транспортные и робототехнические системы, на 150 сотрудников.
Кроме того, Александр Беглов отметил, что Северная столица планирует в короткие сроки открыть вторую и третью площадки ОЭЗ.
Ранее мы сообщали о том, что Центр развития беспилотников заработает в ОЭЗ "Санкт-Петербург".
Фото: ОЭЗ "Санкт-Петербург"
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