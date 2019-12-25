В 2024 году в Московском районе появится новая школа

Земельный участок расположен по адресу: Московское шоссе, уч. 178.

В Московском районе появится новая школа на 1375 мест, которая будет располагаться на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга в понедельник, 21 июня.

Известно, что земельный участок уже предоставлен инвестору ООО "Севен Санс Девелопмент СПб Север", а само здание планируют построить в течение трех лет.

Власти Петербурга также одобрили постановление о проведении аукциона на право аренды земельного участка в Приморском районе на Ново-Никитинской улице, где в планах открыть автосервис. Победитель получит участок на 66 месяцев, а ежегодная арендная плата составит 4,85 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге в ближайшие два года появятся две новые школы.

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