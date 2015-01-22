В Петербурге в ближайшие два года появятся две новые школы

Одну из них построят на Пулковском шоссе, вторую реконструируют на улице Маршала Захарова.

Госстройнадзор выдал разрешения на строительство и реконструкцию школ в Московском и Красносельском районах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Одна из школ появится на Пулковском шоссе, 30, литера 3, до февраля 2023 года. Она будет разной высотности – от двух до четырех этажей. Общая площадь учебного заведения составит 17 192 квадратных метров.

Кроме учебных классов в школе оборудуют мастерские, спортивные залы и актовый зал на 380 мест. Учебное заведение приспособят для маломобильных граждан.

Еще одна школа расположится в уже существующем здании на улице Маршала Захарова, 58, литера А. Работы на объекте планируется завершить до 28 апреля 2022 года. По этому адресу появится новый корпус лицея площадью почти 14 500 квадратных метров.

В здании будут учебные помещения для 5-11 классов, два спортивных зала и библиотека.

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Фото: gov.spb.ru