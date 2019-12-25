Определен подрядчик строительства баскетбольного центра во Фрунзенском районе

Победителем тендера стало ООО "Террикон" из Санкт-Петербурга. Компания проведет работы за 405,697 млн рублей.

Центра спортивной подготовки по баскетболу во Фрунзенском районе будет строить ООО "Террикон" (Санкт-Петербург). Как сообщило в пятницу Delovoe.tv, эта компания стала победителем конкурса соответствующей закупки комитета по госзаказу Петербурга.

Всего заявки на участие в конкурсе подали три фирмы. Но предложение одного из претендентов было отклонено. После предварительного отсева комиссия рассмотрела два предложения. Конкурентами стали две компании из Северной столицы - ООО "Террикон" и ООО "Специализированное тоннельное строительство". Их ценовые предложения были крайне близки. Составляли, соответственно, 405,697 млн рублей и 405,754 млн рублей.

Отметим: максимальная цена закупки была практически такая же – 405,754 млн рублей.

Комиссия признала победителем тендера "Террикон". В документации говорится, что контракт с этой компанией уже заключен.

По данным официального сайта, "Террикон", присутствует на строительном рынке Северо-Запада с 2007 года. Занимается проектированием, строительством, реконструкцией, выполняет функции генподрядчика.

Как сообщалось ранее, баскетбольный центр построят на Загребском бульваре - северо-западнее дома 89, литера А по Бухарестской улице. Здесь будет три баскетбольных и тренажерный зал.

Максимальная единовременная пропускная способность комплекса составит 132 человека. Он будет предназначен для подростков (от 14 лет) и взрослых.

Строительство будет проходить в текущем и предстоящем годах.

Средства на строительства поступят из двух источников. Это бюджеты Петербурга и России.

Как сообщало ранее Piter.tv, капремонт Биржевого моста через Малую Неву пройдет в 2021-2023 годах.

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