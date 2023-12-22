В 2024 году петербургские МО получат более 5,8 млрд рублей на благоустройство и озеленение

95% расходов покроет город, а расходы МО составят всего 5%.

В 2024 году из бюджета Петербурга выделят муниципальным образованиям (МО) беспрецедентный объем субсидий на благоустройство и озеленение – более 5,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 1 марта.

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Градоначальник отметил, что в 2023 году город выделил выплаты 63 МО на сумму 1,76 млрд рублей. За счет этого обустроили 130 детских садов и 72 спортивные площадки.

В этом году из казны Петербурга МО на эти цели направят свыше 5,8 млрд рублей с предельным уровнем софинансирования 95%. Это значит, что 95% расходов покроет город, а расходы МО составят всего 5%. Получателями субсидий станет 81 МО.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)