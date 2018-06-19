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Петербург предоставит Ленобласти субсидии на ремонт дорог, которые ведут к садоводствам
Сегодня, 9:38
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Петербург предоставит Ленобласти субсидии на ремонт дорог, которые ведут к садоводствам

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В проект вошли 85 адресов. 

Власти Петербурга предоставят субсидии Ленобласти на ремонт дорог, которые ведут  садоводствам в 47-м регионе. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Северная столица оплатит 80 процентов работ, указано в постановлении к проекту. Отметим, что общая стоимость ремонта  составляет 1,3 млрд рублей. В проект вошли 85 адресов. 

Город на Неве выделит Ленобласти 400 миллионов в 2023 году, 346 миллионов – в 2024 году и 300 миллионов – в 2025 году. Ленобласть – 100, 87 и 75 миллионов рублей соответственно.

Ранее на Piter.tv: на Московском проспекте трамвай сошел с путей.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги к садоводствам, петербург предоставит субсидии, ремонт дорог в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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