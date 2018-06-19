Петербург предоставит Ленобласти субсидии на ремонт дорог, которые ведут к садоводствам

В проект вошли 85 адресов.

Власти Петербурга предоставят субсидии Ленобласти на ремонт дорог, которые ведут садоводствам в 47-м регионе. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Северная столица оплатит 80 процентов работ, указано в постановлении к проекту. Отметим, что общая стоимость ремонта составляет 1,3 млрд рублей. В проект вошли 85 адресов.

Город на Неве выделит Ленобласти 400 миллионов в 2023 году, 346 миллионов – в 2024 году и 300 миллионов – в 2025 году. Ленобласть – 100, 87 и 75 миллионов рублей соответственно.

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Фото: Piter.tv