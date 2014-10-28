Смольный собирается лишить муниципалов полномочий по установке контейнерным площадок

"Против" инициативы проголосовали только 3 депутата.

Правительство Петербурга хочет отобрать у муниципальных образований полномочия по установке контейнерных площадок. Законопроект прошел в ЗакСе первое чтение 13 апреля.

С инициативой выступил губернатор Александр Беглов. Полномочия хотят передать районным администрациям. Определять территориальную схему размещения площадок, а также вносить их в реестр будет комитет по природопользованию.

Единоросс Алексей Макаров обратил внимание на то, что поправки внесли сейчас, а не к началу бюджетного года. Ко второму чтению проблему собираются решить.

"За" поправки проголосовали 46 депутатов, 3 высказались "против".

Ранее Piter.tv показывал, как в Петербурге собирают и перерабатывают мусор.

Фото: ВКонтакте / Жители Калининского района / Лилия Сабитова