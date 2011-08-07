Муниципальным образованиям Петербурга в 2024 году выделят дополнительные средства

Субсидии выделят в рамках программы "Мой двор" на конкурсной основе.

Губернатор Александр Беглов 27 декабря подписал постановление правительства Петербурга, согласно которому в 2024 году муниципальные образования получат дополнительные средства на благоустройство и озеленение территорий, рассказали в пресс-службе Смольного.

Из городского бюджета выделят 1,1 млн рублей. Средства пойдут на реализацию разработанных проектов благоустройства и ремонт покрытий.

Субсидии выделят в рамках программы "Мой двор" на конкурсной основе. Документы можно подать в комитет по благоустройству Петербурга до 29 декабря включительно.

Ранее на Piter.TV: более 5 тыс. семей в Петербурге направили соцвыплаты на покупку жилья.

Фото: Piter.TV