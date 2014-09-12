Более 5 тыс. семей в Петербурге направили соцвыплаты на покупку жилья

Помощь в виде субсидии могут получить только граждане, состоящие в "городской очереди".

С января текущего года соцвыплатами для приобретения нового жилья воспользовались 5,1 тыс. петербургских семей. Основную долю составляют ячейки общества, ранее проживавшие в коммунальных квартирах. Также эту возможность использовали 852 многодетных и более 1,1 тыс. молодых семей. На приобретение нового жилья для всех них выделено 18 млрд рублей из городского бюджета. Об этом информирует пресс-служба жилищного комитета.



О своих впечатлениях от программы по улучшению жилищных условий рассказала многодетная мать Ольга Седюрова. Осенью прошлого года она переехала вместе со своими четырьмя детьми в новую просторную квартиру. Семья находилась в очереди на получение субсидии два года. В целом такая возможность предоставляется не только многодетным и молодым семьям, но также и семьям с детьми-инвалидами, жителям коммунальных квартир, заёмщика и созаёмщика по ипотечным кредитам, и, наконец, тем, кто находится в "общей" очереди.



Добавим, что помощь в виде субсидии могут получить только граждане, состоящие в "городской очереди". Для этого необходимо обратиться в жилищные отделы администрации района, где проживает семья.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на квартиры в Петербурге за 10 месяцев увеличился на 29%.

Фото: Piter.TV