Спрос на квартиры в Петербурге за 10 месяцев увеличился на 29%

Большее количество сделок пришлось на жилье массового сегмента (91%).

Эксперты сообщают о росте спроса на квартиры в 2023 году в Петербурге на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го (январь-октябрь). Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 13 декабря.

Большее количество сделок пришлось на жилье массового сегмента (91%). Доля премиального увеличилась с 6 до 9%, а ипотечных сделок на рынке Северной столицы и Ленобласти стало 87%. Лидирует ипотека с государственной поддержкой (56%), второе место заняла "семейная" (35%). Кроме того, с 1 до 6% выросла доля IT-ипотеки.

Ранее мы рассказывали о том, что за 11 месяцев в Петербурге введено более 3 млн "квадратов" жилья. Лидером в ноябре стал Невский район, где сдали 112 263,8 "квадратов". На втором месте – Пушкинский район. Здесь введено 6 домов общей площадью 63 897 "квадратов". Замыкает тройку Красногвардейский район, где построен один многоквартирный дом площадью 15 770,2 "квадратов".

Фото: Piter.TV