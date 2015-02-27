За 11 месяцев в Петербурге ввели более 3 млн "квадратов" жилья

Лидером в ноябре стал Невский район.

В ноябре 2023 года в Петербурге введено в эксплуатацию 232 147 кв. м. жилья. Это 138 домов на 5 258 квартир, включая индивидуальное строительство. За третий осенний месяц в Северной столице было построено 12 многоквартирных домов на 5 132 квартиры площадью 204 063 квадратов и 126 домов ИЖС общей площадью более 28 тыс. кв. м. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером в ноябре стал Невский район, где сдали 112 263,8 кв.м. жилья: 4 дома на 3 176 квартир. На втором месте – Пушкинский район. Здесь введено 6 домов на 1 742 квартиры общей площадью 63 897 кв.м. Тройку лидеров замкнул Красногвардейский район, где построен один многоквартирный дом на 214 квартир площадью 15 770,2 кв.м.

В ноябре помимо этого был сдан 31 объект общегражданского назначения. Среди них: несколько детских садов, а также реконструированный спортивно-концертный комплекс "СКА Арена" в Московском районе.

С начала года в Северной столице уже построено 3 016 128,6 кв. м жилья.

Фото: портал "Строительный Петербург".