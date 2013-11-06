Петербург за 2023 год перевыполнил план Минстроя РФ по строительству жилья

К концу ноября этого года введено более 3 млн квадратных метров жилья

К концу ноября 2023 года в Санкт-Петербурге введено более 3 млн "квадратов" жилья, что превышает установленный Минстроем РФ показатель — годовой план перевыполнен на 10%. Об этом стало известно на XX! съезде строителей Санкт-Петербурга, который состоялся в историческом парке "Россия – моя история".

По данным комитета по строительству, всего за 11 месяцев в Петербурге ввели в эксплуатацию более 3 млн квадратного метра жилья. Кроме того, как сообщает пресс-служба Смольного, с 2019 года власти Петербурга особое вниманиет уделяют вопросам обманутых дольщиков. С того времени застройщики сдали почти 60 проблемных домов и порядка 18 тыс. квартир.

В ближайшее время, например, будет сдан четвёртый корпус ЖК "ЛомоносовЪ".

Ранее сообщалось, что спрос на квартиры в Санкт-Петербурге за последний год увеличился на 29%.

Фото: Piter.tv