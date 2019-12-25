Петербургские спортсмены получат поддержку от Петербурга в 2024 году

В 2024 году дополнительную социальную поддержку получат более полутора тысяч спортсменов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал важное постановление, которое предусматривает дополнительную меру социальной поддержки для спортсменов города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, спортсменам будет назначена ежемесячная выплата до 31 декабря 2024 года.

Таким образом, актуализация сроков и индексация размера дополнительной меры социальной поддержки позволят материально поддержать петербургских спортсменов и предотвратить их переходы в другие регионы России, а также помогут предотвратить преждевременное завершение спортивной карьеры.

По предварительным расчетам, в 2024 году планируется предоставить дополнительную меру социальной поддержки 1614 спортсменам.

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