Путин призвал к демократизации мирового спорта

Мировой спорт надо демократизировать, чтобы он оставался способом международного общения. Соответствующей информацией с коллегами поделился глава государства в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Политик пояснил, что происходящие сейчас в международных спортивных организациях процессы говорят о признаках вырождения этих структур. В частности, речь идет о значительной коммерциализации и зависимости от бизнес-индустрии. Российский президент добавил, что предприниматели находятся под управлением властей и политических сил. Однако спортивное движение создавалось не для того, чтобы атлеты участвовали в передрягах, связанных с политическими разногласиями.
сли мы пойдем по широкому пути демократизации спортивных контактов, то этому никто ничего не сможет противопоставить, потому что перед стремлением людей к общению, особенно в такой благородной сфере деятельности как спорт, невозможно будет поставить барьеров.
Владимир Путин, президент РФ
Путин назвал важными новые спортивные лиги и организации.
Фото и видео: Telegram / ТАСС
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