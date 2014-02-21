Путин призвал к демократизации мирового спорта

Глава России рассказал о том, что в отрасли фиксируется процесс вырождения.

Мировой спорт надо демократизировать, чтобы он оставался способом международного общения. Соответствующей информацией с коллегами поделился глава государства в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Политик пояснил, что происходящие сейчас в международных спортивных организациях процессы говорят о признаках вырождения этих структур. В частности, речь идет о значительной коммерциализации и зависимости от бизнес-индустрии. Российский президент добавил, что предприниматели находятся под управлением властей и политических сил. Однако спортивное движение создавалось не для того, чтобы атлеты участвовали в передрягах, связанных с политическими разногласиями.

сли мы пойдем по широкому пути демократизации спортивных контактов, то этому никто ничего не сможет противопоставить, потому что перед стремлением людей к общению, особенно в такой благородной сфере деятельности как спорт, невозможно будет поставить барьеров. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал важными новые спортивные лиги и организации.

Фото и видео: Telegram / ТАСС