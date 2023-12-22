В 2024 году автобусный парк Петербурга обновят на четверть

Вместо 550 новых транспортных средств, о которых говорил вице-губернатор Кирилл Поляков, Северная столица получит 620 единиц.

В Северной столице продолжается масштабное обновление общественного транспорта. Как сообщил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев в ходе пресс-конфернции ТАСС, за 2024 год ведомству предстоит обновить 25% автобусного парка города.

Вместо 550 новых транспортных средств, о которых говорил вице-губернатор Кирилл Поляков, Северная столица получит 620 единиц. Среди них будут 70 автобусов большой вместительности "Гармошка" от МАЗ, 348 автобусов большого класса от ЛИАЗ, а также 100 электробусов. Город также получит 102 автобуса по льготному лизингу от ФНБ.

По словам Енокаева, существует возможность дальнейшего расширения парка электробусов, если это будет выгодно для Северной столицы. Однако планы резкого увеличения количества транспортных средств отсутствуют, и в настоящее время ведется наблюдение за работой уже имеющейся техники.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт ступеней к вестибюлю "Сенной площади" планируют завершить в марте.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха