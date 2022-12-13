В 2023 году все типы общественных туалетов "Водоканала" станут бесплатными

На фонтаны город выделит субсидию в размере 244 млн рублей, на общественные туалеты – 484 млн рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О Порядке предоставления государственному унитарному предприятию "Водоканал Санкт-Петербурга" в 2023 году субсидий на возмещение затрат на эксплуатацию общественных туалетов, фонтанов и фонтанных комплексов Санкт-Петербурга".

На фонтаны выделят субсидию в размере 244 млн рублей, на общественные туалеты – 484 млн рублей. Благодаря этому, в 2023 году жители и гости Петербурга смогут посещать все типы общественных туалетов (264), находящихся в хозяйственном ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", без взимания платы.

Предоставление субсидии также позволит Водоканалу обеспечить надлежащую эксплуатацию 112 фонтанов и фонтанных комплексов.

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Фото: ВКонтакте/ Водоканал Санкт-Петербурга